Минобороны России опубликовало список пассажиров Ту-154

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ На сайте Министерства обороны опубликован список пассажиров, находившихся на борту Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Сочи.

Как передает Report, по данным Минобороны РФ, в составе экипажа были 8 человек.

В самолете находилось 9 журналистов, а также 64 артиста "Ансамбля имени Александрова".

Артистов и журналистов сопровождал представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России капитан Сергей Абросимов.

По данным Минобороны, на борту находились 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 68 артистов ансамбля имени Александрова и девять журналистов. Найдено тело одного погибшего и обломки. Расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия»).