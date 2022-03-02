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Минобороны России: Херсон взят под контроль

Минобороны России: Херсон взят под контроль Вооруженные силы России взяли под свой контроль Херсон.
В регионе
2 марта 2022 г. 11:50
Минобороны России: Херсон взят под контроль

Вооруженные силы России взяли под свой контроль Херсон.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Между тем, в сообщении Херсонской областной госадминистрации в телеграм-канале говорится о том, что Херсон полностью оцеплен российскими военными, ночью были взрывы, выстрелы, горело здание СБУ, город работает над информационными и гуманитарными вопросами.

"Все вы знаете, что город полностью оцеплен врагом. Ночью было слышно много выстрелов, взрывов, горело здание СБУ. Также оккупанты совершили мародерство во многих аптеках и магазинах", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается: "Сейчас работаем над информационными, гуманитарными вопросами, в частности, восстановлением водо- и электроснабжения в городе".

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Версия на английском языке Defense ministry: Ukraine’s Kherson under control of Russian military
Версия на азербайджанском языке Rusiya MN: "Xerson şəhəri ələ keçirilib"

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