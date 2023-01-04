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Минобороны РФ заявило об увеличении числа погибших в Макеевке военнослужащих до 89

Минобороны РФ заявило об увеличении числа погибших в Макеевке военнослужащих до 89 Количество военнослужащих, которые погибли при трагедии в Макеевке, увеличилось до 89.
В регионе
4 января 2023 г. 04:28
Минобороны РФ заявило об увеличении числа погибших в Макеевке военнослужащих до 89

Количество военнослужащих, которые погибли при трагедии в Макеевке, увеличилось до 89.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков в среду.

Он уточнил, что сразу после трагедии командование и офицеры воинской части, младшие командиры и военнослужащие других подразделений приняли все доступные меры по спасению пострадавших.

"Оказывалась первая медицинская помощь, раненые эвакуировались в медицинские учреждения. К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89", - заявили в ведомстве.

В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия в Макеевке, всем пострадавшим и семьям погибших военных оказывается вся необходимая помощь и поддержка, принимаются меры для исключения в будущем трагедий, подобных случившейся, отметили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что в 01:01 (бакинское время) 1 января артиллерия ВСУ нанесла удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе Макеевки. Дежурные средства ПВО перехватили два из них.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Müdafiə Nazirliyi: Makeyevkada 89 hərbçimiz həlak olub

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