Минобороны РФ заявило об уничтожении крылатыми ракетами двух объектов ВСУ

Российские военные сообщили, что применили высокоточные крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс" для уничтожения объектов украинской армии в Житомирской области и в районе города Николаев.

Российские военные сообщили, что применили высокоточные крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс" для уничтожения объектов украинской армии в Житомирской области и в районе города Николаев.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в районе населенного пункта Великие Коровницы Житомирской области", - заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Как рассказал Конашенков, "высокоточной крылатой ракетой "Оникс" уничтожена база горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины".