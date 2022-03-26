О нас
Аудио новости

Минобороны РФ заявило об уничтожении крылатыми ракетами двух объектов ВСУ

Минобороны РФ заявило об уничтожении крылатыми ракетами двух объектов ВСУ Российские военные сообщили, что применили высокоточные крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс" для уничтожения объектов украинской армии в Житомирской области и в районе города Николаев.
В регионе
26 марта 2022 г. 11:58
Минобороны РФ заявило об уничтожении крылатыми ракетами двух объектов ВСУ

Российские военные сообщили, что применили высокоточные крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс" для уничтожения объектов украинской армии в Житомирской области и в районе города Николаев.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в районе населенного пункта Великие Коровницы Житомирской области", - заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Как рассказал Конашенков, "высокоточной крылатой ракетой "Оникс" уничтожена база горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Эрдоган обсудит поставки в Турцию израильского газа
Эрдоган обсудит поставки в Турцию израильского газа
26 марта 2022 г. 04:12
Премьер Польши предложил ЕС остановить выдачу виз россиянам
Премьер Польши предложил ЕС остановить выдачу виз россиянам
26 марта 2022 г. 03:15
На заседании Совета МИД ОИС приняты 4 резолюции в связи с агрессией Армении против Азербайджана
На заседании Совета МИД ОИС приняты 4 резолюции в связи с агрессией Армении против Азербайджана
23 марта 2022 г. 20:03
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
23 марта 2022 г. 15:42
Washington Post написал о профессионализме азербайджанской армии во Второй Карабахской войне
Washington Post написал о профессионализме азербайджанской армии во Второй Карабахской войне
23 марта 2022 г. 14:41
В Билясуваре чемпион Азербайджана скончался во время тренировки в зале
ФотоВ Билясуваре чемпион Азербайджана скончался во время тренировки в зале
23 марта 2022 г. 08:38
Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом
Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом
23 марта 2022 г. 03:26
Эрдоган заявил, что продолжает поддерживать контакты с Путиным и Зеленским
Эрдоган заявил, что продолжает поддерживать контакты с Путиным и Зеленским
22 марта 2022 г. 20:49
Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту США
Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту США
22 марта 2022 г. 10:07
Озеро в Суговушан становится спортивным и туристическим центром
ФотоОзеро в Суговушан становится спортивным и туристическим центром
21 марта 2022 г. 13:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi