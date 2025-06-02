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Минобороны РФ: За ночь над регионами уничтожено 162 украинских БПЛА

Минобороны РФ: За ночь над регионами уничтожено 162 украинских БПЛА Силы противовоздушной обороны в период с 20:10 мск 1 июня до 02:00 мск 2 июня (с 21:10 до 03:00 по бакинскому времени соответственно) уничтожили 162 украинских беспилотника над регионами России.
В регионе
2 июня 2025 г. 08:59
Минобороны РФ: За ночь над регионами уничтожено 162 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны в период с 20:10 мск 1 июня до 02:00 мск 2 июня (с 21:10 до 03:00 по бакинскому времени соответственно) уничтожили 162 украинских беспилотника над регионами России.

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"<...> Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 162 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 57 БПЛА - над территорией Курской области, 31 БПЛА - над территорией Белгородской области, 27 БПЛА - над территорией Липецкой области, 16 БПЛА - над территорией Воронежской области, 11 БПЛА - над территорией Брянской области, 11 БПЛА - над территорией Рязанской области, 6 БПЛА - над территорией Орловской области, 2 БПЛА - над территорией Республики Крым и 1 БПЛА - над территорией Тамбовской области", - отметили в ведомстве.

Напомним, что накануне украинская сторона нанесла массированный удар по аэродромам РФ.

Служба безопасности Украины оценила стоимость пораженной стратегической авиации в 7 млрд долларов США, отметив что было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Müdafiə Nazirliyi: Gecə ərzində regionlar üzərində 162 Ukrayna PUA-sı məhv edilib

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