Минобороны РФ: ВСУ применяли американские химбоеприпасы против российских войск

Украинские военные использовали против российской армии американские химические боеприпасы.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.
"Так, 28 декабря 2023 года на Краснолиманском тактическом направлении с БПЛА коптерного типа по позициям российских войск были сброшены газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом "Си-Эс", - сказал он.
Это вещество оказывает раздражающее действие на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях способно вызывать ожоги кожи, паралич дыхания и остановку сердца.
Кириллов подчеркнул, что это не единичный случай применения Украиной нелетального химоружия. ВСУ 7 и 23 апреля 2023 года сбрасывали с дронов ручные гранаты с химическими веществами раздражающего действия, имеющие маркировку "Терен-6".