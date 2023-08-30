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Минобороны РФ сообщило об атаке беспилотников самолетного типа по объектам на территории страны

Минобороны РФ сообщило об атаке беспилотников самолетного типа по объектам на территории страны В Минобороны России сообщили об уничтожении нескольких беспилотников в Брянской и Орловской областях.
В регионе
30 августа 2023 г. 03:48
Минобороны РФ сообщило об атаке беспилотников самолетного типа по объектам на территории страны

В Минобороны России сообщили об уничтожении нескольких беспилотников в Брянской и Орловской областях.

Как передает Report, соответствующая информация размещена на странице ведомства в Telegram.

Отмечается, что ночью 30 августа пресечена попытка атаки БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один - над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве не прокомментировали данные о массовой атаке беспилотников в Псковской области РФ.

Следует отметить, что атака на псковский аэродром, в ходе которой были повреждены четыре самолета Ил-76, стала одним из самых сокрушительных ударов по тылу российской армии с начала войны в Украине. Позднее губернатор области Михаил Ведерников подтвердил факт атаки на городской аэродром. Ряд российских телеграм-каналов сообщил, что атаке подверглась нефтяная база.

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