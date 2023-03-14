Минобороны РФ: Российские истребители не вступали в контакт с американским беспилотником

Средства контроля ВКС России утром зафиксировали полет американского беспилотника MQ-9 в направлении госграницы РФ.

Средства контроля ВКС России утром зафиксировали полет американского беспилотника MQ-9 в направлении госграницы РФ.

Как передает Report со ссылкой на Минобороны РФ, истребители из состава дежурных по ПВО сил были подняты в воздух для идентификации нарушителя над акваторией Черного моря.

"Они не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с американским беспилотником.

Из-за резкого маневрирования американский беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью", - отметили в МО.