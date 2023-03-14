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Минобороны РФ: Российские истребители не вступали в контакт с американским беспилотником

Минобороны РФ: Российские истребители не вступали в контакт с американским беспилотником Средства контроля ВКС России утром зафиксировали полет американского беспилотника MQ-9 в направлении госграницы РФ.
В регионе
14 марта 2023 г. 22:47
Минобороны РФ: Российские истребители не вступали в контакт с американским беспилотником

Средства контроля ВКС России утром зафиксировали полет американского беспилотника MQ-9 в направлении госграницы РФ.

Как передает Report со ссылкой на Минобороны РФ, истребители из состава дежурных по ПВО сил были подняты в воздух для идентификации нарушителя над акваторией Черного моря.

"Они не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с американским беспилотником.

Из-за резкого маневрирования американский беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью", - отметили в МО.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya MN: "Qırıcımız ABŞ-nin dronu ilə təmasda olmayıb"

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