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Минобороны РФ: Пресечена атака пяти БПЛА в Новой Москве и Подмосковье

Минобороны РФ: Пресечена атака пяти БПЛА в Новой Москве и Подмосковье Сегодня утром, 4 июля, была пресечена попытка атаки ВС Украины объектов на территории Московской области и Новой Москвы беспилотниками.
В регионе
4 июля 2023 г. 10:13
Минобороны РФ: Пресечена атака пяти БПЛА в Новой Москве и Подмосковье

Сегодня утром, 4 июля, была пресечена попытка атаки ВС Украины объектов на территории Московской области и Новой Москвы беспилотниками.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Четыре БПЛА были уничтожены средствами ПВО на территории Новой Москвы, еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упал на территории Одинцовского района Московской области.

"В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - сообщило оборонное ведомство в Telegram-канале.

Официальный представитель МИД Мария Захарова также назвала атаку БПЛА актом терроризма и обвинила в нем Киев.

Сегодня утром СМИ сообщили, что в Новой Москве сбили два беспилотника, один - в Калужской области и еще один - в районе подмосковной Кубинки. ТАСС со ссылкой на экстренные службы писал о четырех сбитых беспилотниках в Новой Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин позже подтвердил атаку, но не уточнил, сколько беспилотников было сбито.

В связи с атакой на территории аэропорта Внуково были введены ограничения на вылет и прибытие самолетов по техническим причинам с 5:10 до 8:00. Но с 8.00 аэропорт возобновил работу.

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