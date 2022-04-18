Минобороны РФ опубликовало данные о потерях Украины

Министерство обороны России опубликовало данные о потерях армии Украины и других силовых структур этой страны.

Министерство обороны России опубликовало данные о потерях армии Украины и других силовых структур этой страны.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", общие потери украинской стороны составляют 23 367 человек.

"Минобороны России располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, Нацгвардии и прибывших иностранных наемников", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российские военные заявили, что в понедельник опубликовали отдельные данные о потерях Нацгвардии Украины, полученные из реальных украинских документов. В частности, в Минобороны РФ сообщили, что в документах раскрываются сведения о значительных потерях среди военнослужащих украинской в/ч 3057 и полка "Азов".