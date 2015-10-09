Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Минобороны РФ опровергло сообщения о падении российских ракет в Иране.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

"В отличие от CNN мы не рассказываем со ссылкой на анонимные источники, а показываем пуски наших ракет и пораженные ими цели практически в режиме реального времени", - заявил он.

"Не могу говорить всего, но любой профессионал в этой области знает, что при проведении подобных операций, всегда фиксируется изображение цели до и после удара, - сказал он. - Помимо этого, над Сирией круглосуточно работает наша группировка беспилотных летательных аппаратов".

"Поэтому, как бы ни был неприятен и "неожиданен" для наших коллег в Пентагоне и Лэнгли вчерашний удар высокоточным оружием по инфраструктуре ИГИЛ в Сирии, все-таки все запущенные с кораблей ракеты нашли свои цели", - подчеркнул генерал.

"Это факт. Иначе пришлось бы признать, что расположенные на значительном удалении друг от друга объекты террористической группировки ИГИЛ в Сирии вчера взорвались сами собой. Причем почти синхронно", - заключил он.