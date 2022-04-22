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Минобороны РФ: на крейсере "Москва" погиб один человек, 27 пропали без вести

Минобороны РФ: на крейсере "Москва" погиб один человек, 27 пропали без вести На находившиеся поблизости корабли Черноморского флота были эвакуированы 396 членов экипажа погибшего крейсера "Москва".
В регионе
22 апреля 2022 г. 23:30
Минобороны РФ: на крейсере Москва погиб один человек, 27 пропали без вести

На находившиеся поблизости корабли Черноморского флота были эвакуированы 396 членов экипажа погибшего крейсера "Москва".

Как передает Report, об этом заявили в минобороны РФ.

Отмечается, что один человек погиб и 27 числятся пропавшими без вести.

"Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь", - сказали в ведомстве. Министерство обороны РФ оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести.

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Версия на азербайджанском языке “Moskva” raket kreyserində ölən və itkin düşənlərin sayı açıqlanıb

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