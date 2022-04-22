Минобороны РФ: на крейсере "Москва" погиб один человек, 27 пропали без вести

На находившиеся поблизости корабли Черноморского флота были эвакуированы 396 членов экипажа погибшего крейсера "Москва".
Как передает Report, об этом заявили в минобороны РФ.
Отмечается, что один человек погиб и 27 числятся пропавшими без вести.
"Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь", - сказали в ведомстве. Министерство обороны РФ оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести.