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Минобороны РФ: Деятельность США в зоне ответственности ОДКБ деструктивна

Минобороны РФ: Деятельность США в зоне ответственности ОДКБ деструктивна Основное негативное влияние на военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности стран ОДКБ оказывает деструктивная деятельность США и их союзников.
В регионе
31 мая 2024 г. 11:41
Минобороны РФ: Деятельность США в зоне ответственности ОДКБ деструктивна

Основное негативное влияние на военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности стран ОДКБ оказывает деструктивная деятельность США и их союзников.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алматы.

"Во многом согласен с прозвучавшими сегодня оценками военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности. Она остается сложной и требует нашего пристального внимания. Основное негативное влияние на развитие ситуации оказывает деструктивная деятельность США и их союзников", - сказал Белоусов.

По его словам, Вашингтон с союзниками ради сохранения глобального доминирования последовательно разрушают мировую архитектуру безопасности.

"Сознательно провоцируют кризисы вооруженные конфликты, поддерживают террористические и экстремистские структуры, применяют всевозможные санкции, используют угрозы и шантаж", - сказал российский министр.

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Версия на английском языке Moscow says US activity in CSTO area of responsibility 'destructive'

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