Минобороны РФ: Деятельность США в зоне ответственности ОДКБ деструктивна

Основное негативное влияние на военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности стран ОДКБ оказывает деструктивная деятельность США и их союзников.

Основное негативное влияние на военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности стран ОДКБ оказывает деструктивная деятельность США и их союзников.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алматы.

"Во многом согласен с прозвучавшими сегодня оценками военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности. Она остается сложной и требует нашего пристального внимания. Основное негативное влияние на развитие ситуации оказывает деструктивная деятельность США и их союзников", - сказал Белоусов.

По его словам, Вашингтон с союзниками ради сохранения глобального доминирования последовательно разрушают мировую архитектуру безопасности.

"Сознательно провоцируют кризисы вооруженные конфликты, поддерживают террористические и экстремистские структуры, применяют всевозможные санкции, используют угрозы и шантаж", - сказал российский министр.