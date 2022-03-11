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Минобороны: Победа Украины в войне может произойти позже, чем хочется

Минобороны: Победа Украины в войне может произойти позже, чем хочется Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что победа Украины в войне с Россией может произойти позже, чем хочется.
В регионе
11 марта 2022 г. 08:33
Минобороны: Победа Украины в войне может произойти позже, чем хочется

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что победа Украины в войне с Россией может произойти позже, чем хочется.

Как передает Report, об этом он сообщил в социальной сети Facebook.

"Международные санкции очень сильно влияют на ситуацию в России. Наша армия делает огромную работу, чтобы война стала максимально непопулярной среди россиян. Но мы должны реалистично оценивать ситуацию. Мы всеми силами приближаем победу. Однако никто точно не скажет, когда у России иссякнет запас прочности. Это может произойти позже, чем нам бы хотелось", - заявляет Резников.

"Мы должны быть готовы. Мы должны не выживать, а научиться жить в новых условиях. Перезапустить сектор обороны и страну в целом", - подчеркнул он.

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