Минобороны: Победа Украины в войне может произойти позже, чем хочется

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что победа Украины в войне с Россией может произойти позже, чем хочется.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что победа Украины в войне с Россией может произойти позже, чем хочется.

Как передает Report, об этом он сообщил в социальной сети Facebook.

"Международные санкции очень сильно влияют на ситуацию в России. Наша армия делает огромную работу, чтобы война стала максимально непопулярной среди россиян. Но мы должны реалистично оценивать ситуацию. Мы всеми силами приближаем победу. Однако никто точно не скажет, когда у России иссякнет запас прочности. Это может произойти позже, чем нам бы хотелось", - заявляет Резников.

"Мы должны быть готовы. Мы должны не выживать, а научиться жить в новых условиях. Перезапустить сектор обороны и страну в целом", - подчеркнул он.