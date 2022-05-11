Минобороны: Первая фаза войны с Россией завершилась победой Украины

Украина смогла добиться преимущество в первой фазе войны. ВС России не сумели выполнить свои задачи и понесли большие потери.

Украина смогла добиться преимущество в первой фазе войны. ВС России не сумели выполнить свои задачи и понесли большие потери.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анну Маляр.

"В первой фазе ВСУ нанесли абсолютный удар врагу и она закончилась победой Украины, потому что войскам РФ не удалось реализовать ключевые цели", - подчеркнула чиновник оборонного министерства.

Она рассказала, что в первую фазу российские войска использовали тактику доминирования и по численности личного состава, и по численности оружия.

"Они в первую очередь делали ставку на элитность и профессионализм своих отрядов. Именно эти профессиональные отряды и обычные военнослужащие были сконцентрированы вокруг Киева и Киевской области.

Такая тактика доминирования, уверена Маляр, привела к огромным потерям в рядах врага. Им не удалось выполнить поставленную цель блокировки Киева и пришлось отказаться от своих планов. В результате, первая фаза была завершена тем, что военное командование врага решило отвести войска от столицы Украины и северных регионов и сосредоточиться на восточных и южных областях", - отметила она.

В Офисе президента 18 апреля сообщили о начале второй фазы войны с РФ. Она проходит на территории восточных и южных областей Украины.