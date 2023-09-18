О нас

Минобороны: P-8A ВМС США приблизился к российской границе в Баренцевом море

Минобороны: P-8A ВМС США приблизился к российской границе в Баренцевом море Самолет Р-8А "Посейдон" ВМС США приблизился к границе России в Баренцевом море, в воздух поднимался для идентификации истребитель Миг-31, нарушения границы РФ не допущено.
В регионе
18 сентября 2023 г. 16:57
Минобороны: P-8A ВМС США приблизился к российской границе в Баренцевом море

Самолет Р-8А "Посейдон" ВМС США приблизился к границе России в Баренцевом море, в воздух поднимался для идентификации истребитель Миг-31, нарушения границы РФ не допущено.

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 18 сентября российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Баренцева моря воздушную цель, приближающаяся к госгранице РФ. Для ее опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США. При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что полет российского самолета проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами - российский истребитель не пересекал воздушные трассы и не допускал опасного сближения с иностранным самолетом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russian defense ministry: US Navy P-8A approaches Russian border in Barents Sea

Самое читаемое

Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
12 сентября 2023 г. 13:23
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
13 сентября 2023 г. 09:03
В Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
ФотоВ Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
13 сентября 2023 г. 12:00
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
Обнародована численность населения Азербайджана
Обнародована численность населения Азербайджана
13 сентября 2023 г. 18:06
В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
ВидеоВ Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
14 сентября 2023 г. 05:11
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
14 сентября 2023 г. 16:37
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
14 сентября 2023 г. 20:43
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
15 сентября 2023 г. 18:11
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
16 сентября 2023 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi