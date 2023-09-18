Минобороны: P-8A ВМС США приблизился к российской границе в Баренцевом море

Самолет Р-8А "Посейдон" ВМС США приблизился к границе России в Баренцевом море, в воздух поднимался для идентификации истребитель Миг-31, нарушения границы РФ не допущено.

Самолет Р-8А "Посейдон" ВМС США приблизился к границе России в Баренцевом море, в воздух поднимался для идентификации истребитель Миг-31, нарушения границы РФ не допущено.

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 18 сентября российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Баренцева моря воздушную цель, приближающаяся к госгранице РФ. Для ее опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США. При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что полет российского самолета проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами - российский истребитель не пересекал воздушные трассы и не допускал опасного сближения с иностранным самолетом.