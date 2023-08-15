Минобороны Казахстана: На авиабазе в Талдыкоргане погиб военный

Военнослужащий погиб в городе Талдыкоргане (Казахстан) на авиабазе при подготовке самолета.

Военнослужащий погиб в городе Талдыкоргане (Казахстан) на авиабазе при подготовке самолета.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в Минобороны страны.

Сообщается, что трагедия произошла из-за схода боеприпаса.

"На Талдыкорганской авиационной базе при подготовке к вылету боевого самолета произошел сход боеприпаса. В результате которого пострадали 2 военнослужащих, один из них от полученных травм скончался, второму оказывается вся необходимая медицинская помощь", - указывается в сообщении.

На базе проводят следственные мероприятия.

"Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Командование и личный состав Вооруженных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего", - подчеркнули в ведомстве.