Минобороны Казахстана до конца года получит первый военный самолет большой грузоподъемности

До конца года Минобороны Казахстана ожидает поставки бронированных колесных машин "Арлан" и "COBRA II", а тажке комплексов тактических беспилотных систем "SUNQAR" и мини беспилотных систем "EVOMax".

До конца года Минобороны Казахстана ожидает поставки бронированных колесных машин "Арлан" и "COBRA II", а тажке комплексов тактических беспилотных систем "SUNQAR" и мини беспилотных систем "EVOMax".

Как передает Rеport со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в ведомстве.

В текущем году Минобороны получил более 500 единиц новой техники, капитально отремонтировал 50 единиц.

Для Сил воздушной обороны в текущем году ожидается поставка современных истребителей, зенитного ракетного комплекса класса высокоточного оружия. Проводится опытная войсковая эксплуатация беспилотного комплекса тяжелого класса "ANKA".

Также Минобороны ожидает поставку первого военно-транспортного самолета большой грузоподъемности "А400М". Для Военно-морских сил поставят противодиверсионный катер.

Помимо приобретения новых, оборонное ведомство открыло цеха по ремонту по бронетанковой и автомобильной техники, войсковой противовоздушной обороны, противотанковых систем, артиллерии и стрелкового оружия. Уже более 1,5 тыс. единиц военной техники прошли текущий и средний ремонт.

Кроме того, до конца года планируется поставка тренажеров и ремонт полигонного оборудования, что позволит сэкономить до 300 млн тенге (625,7 тыс. долларов) в год.