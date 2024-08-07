О нас

Минобороны Казахстана до конца года получит первый военный самолет большой грузоподъемности

Минобороны Казахстана до конца года получит первый военный самолет большой грузоподъемности До конца года Минобороны Казахстана ожидает поставки бронированных колесных машин "Арлан" и "COBRA II", а тажке комплексов тактических беспилотных систем "SUNQAR" и мини беспилотных систем "EVOMax".
В регионе
7 августа 2024 г. 09:35
Минобороны Казахстана до конца года получит первый военный самолет большой грузоподъемности

До конца года Минобороны Казахстана ожидает поставки бронированных колесных машин "Арлан" и "COBRA II", а тажке комплексов тактических беспилотных систем "SUNQAR" и мини беспилотных систем "EVOMax".

Как передает Rеport со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в ведомстве.

В текущем году Минобороны получил более 500 единиц новой техники, капитально отремонтировал 50 единиц.

Для Сил воздушной обороны в текущем году ожидается поставка современных истребителей, зенитного ракетного комплекса класса высокоточного оружия. Проводится опытная войсковая эксплуатация беспилотного комплекса тяжелого класса "ANKA".

Также Минобороны ожидает поставку первого военно-транспортного самолета большой грузоподъемности "А400М". Для Военно-морских сил поставят противодиверсионный катер.

Помимо приобретения новых, оборонное ведомство открыло цеха по ремонту по бронетанковой и автомобильной техники, войсковой противовоздушной обороны, противотанковых систем, артиллерии и стрелкового оружия. Уже более 1,5 тыс. единиц военной техники прошли текущий и средний ремонт.

Кроме того, до конца года планируется поставка тренажеров и ремонт полигонного оборудования, что позволит сэкономить до 300 млн тенге (625,7 тыс. долларов) в год.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
31 июля 2024 г. 13:45
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
31 июля 2024 г. 12:15
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
31 июля 2024 г. 10:11
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi