Минобороны Ирана: Тегеран сосредоточится на уровне обороноспособности

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Тегеран намерен сконцентрироваться на повышении уровня своей обороноспособности, это повысит и безопасность всего региона, заявил министр обороны Ирана Хосейн Дехган, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

"Самое главное - повысить уровень нашей безопасности качественно и количественно, с тем чтобы мы могли обеспечить защиту от возможных атак наших врагов. Хотя в нашей оборонительной политике, в нашей оборонительной доктрине исключена возможность агрессии против других стран. Поэтому все наше внимание будет сконцентрировано на повышении уровня нашей оборонительной способности. Мы считаем, что повышение нашей обороноспособности приведет к стабильности в регионе", - сказал он.

Хосейн Дехган напомнил, что иранцы "никогда не проявляли агрессии и никому не угрожали". "И никогда этим заниматься не собираемся. В нашей оборонительной системе нет особых вооружений", - добавил он.

"А что касается обычной оборонительной системы, то мы будем стараться, чтобы иметь самые качественные и те, которые можно использовать наиболее оперативно. Если одной фразой ответить на этот вопрос, то могу сказать следующее: кроме того, что среда является очень динамичной и в ней отсутствует стабильность, мы, конечно же, в целом будем повышать нашу обороноспособность, на каких-то сферах, возможно, мы будем больше концентрировать свое внимание", - сказал министр в эфире телеканала "Россия-24".