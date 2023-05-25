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Минобороны Ирана представило новую баллистическую ракету

Минобороны Ирана представило новую баллистическую ракету Министерство обороны Ирана представило в четверг новую баллистическую ракету "Хайбар" дальностью полета 2 тыс. км.
В регионе
25 мая 2023 г. 12:04
Минобороны Ирана представило новую баллистическую ракету

Министерство обороны Ирана представило в четверг новую баллистическую ракету "Хайбар" дальностью полета 2 тыс. км.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство IRNA.

Запуск состоялся на церемонии по случаю дня освобождения города Хорремшехр, который был захвачен в ходе ирано-иракской войны 1980-1988 годов.

По информации агентства, ракета является новейшей в серии "Хорремшехр" и способна нести боеголовку весом до 1,5 тонны. Как утверждается, система наведения ракеты отключается при входе в атмосферу, что делает ее невосприимчивой к работе систем радиоэлектронной борьбы. Скорость ракеты достигла 16 махов за пределами атмосферы (около 19 600 км/ч) и восьми махов (около 9 800 км/ч) в атмосфере.

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