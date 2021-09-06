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Минобороны и спецслужба Турции проводят операцию на севере Ирака

Минобороны и спецслужба Турции проводят операцию на севере Ирака Национальная разведывательная организация (спецслужба) и Министерство национальной обороны Турции проводят совместную операцию на севере Ирака.
В регионе
6 сентября 2021 г. 12:04
Минобороны и спецслужба Турции проводят операцию на севере Ирака

Национальная разведывательная организация (спецслужба) и Министерство национальной обороны Турции проводят совместную операцию на севере Ирака.

Как передает Report, информацию об этом распространило оборонное ведомство Турции.

Сообщается, что в результате скоординированной деятельности в регионе Гара на севере Ирака 2 террориста РКК были ликвидированы в ходе авиаудара.

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Версия на английском языке ВидеоAzerbaijan, Turkey conduct operation in Iraq's north
Версия на азербайджанском языке ВидеоTürkiyə MN MİT-lə birgə İraqın şimalında əməliyyat keçirib

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