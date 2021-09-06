Минобороны и спецслужба Турции проводят операцию на севере Ирака
Минобороны и спецслужба Турции проводят операцию на севере ИракаНациональная разведывательная организация (спецслужба) и Министерство национальной обороны Турции проводят совместную операцию на севере Ирака.
Национальная разведывательная организация (спецслужба) и Министерство национальной обороны Турции проводят совместную операцию на севере Ирака.
Как передает Report, информацию об этом распространило оборонное ведомство Турции.
Сообщается, что в результате скоординированной деятельности в регионе Гара на севере Ирака 2 террориста РКК были ликвидированы в ходе авиаудара.
“Ara, Bul, Yok Et” parolasıyla teröristlerin inlerini yok etmeye devam ediyoruz!
TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB#TSKpic.twitter.com/AV7CO3umc5