Минобороны и спецслужба Турции проводят операцию на севере Ирака

Национальная разведывательная организация (спецслужба) и Министерство национальной обороны Турции проводят совместную операцию на севере Ирака.

Национальная разведывательная организация (спецслужба) и Министерство национальной обороны Турции проводят совместную операцию на севере Ирака.

Как передает Report, информацию об этом распространило оборонное ведомство Турции.

Сообщается, что в результате скоординированной деятельности в регионе Гара на севере Ирака 2 террориста РКК были ликвидированы в ходе авиаудара.