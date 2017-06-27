Минобороны Грузии сообщило о самоубийстве военнослужащего

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Министерство обороны Грузии сообщило о самоубийстве военного контрактника. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, в заявлении оборонного ведомства отмечается, что 26 июня 2017 года рядовой И. И., 1995 года рождения, несший службу по контракту в составе первой пехотной бригады 13-го батальона, находясь на территории военной логистической базы, нанес себе ранение в область головы, из оформленного на него автомата. Он скончался сразу после его доставки в больницу города Хашури, где была проведена медицинская экспертиза, после чего тело передали семье.

Военная полиция уже начала расследование по данному факту. Дело ведется по статье 115 Уголовного кодекса Грузии (доведение до самоубийства).