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    ​Минобороны: Европа и Турция закрыли свое небо для Дальней авиации России

    Российские летчики, выполняющие задачи по борьбе с террористами в Сирии, были вынуждены проложить маршрут в обход Европы

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Страны Европы и Турция закрыли свое небо для самолетов Дальней авиации России, наносящих удары по группировке "Исламское государство" (ИГ), из-за чего российские летчики были вынуждены проложить маршрут в обход Европы. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам замкомандующего Дальней авиацией ВКС России генерал-майор Анатолий Коновалов.

    "Оленегорск - это самый северный наш аэродром, что позволяет увеличить досягаемость и выполнить дозаправку в воздухе. Были определенные моменты, которые исключали возможность выполнения задач по другому варианту. Европа не пускала, Турция не пускала", - сказал Коновалов.

    Он добавил, что даже в таких условия Дальняя авиация доказала, что способна выполнить поставленные задачи.

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