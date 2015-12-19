​Минобороны: Европа и Турция закрыли свое небо для Дальней авиации России

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Страны Европы и Турция закрыли свое небо для самолетов Дальней авиации России, наносящих удары по группировке "Исламское государство" (ИГ), из-за чего российские летчики были вынуждены проложить маршрут в обход Европы. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам замкомандующего Дальней авиацией ВКС России генерал-майор Анатолий Коновалов.

"Оленегорск - это самый северный наш аэродром, что позволяет увеличить досягаемость и выполнить дозаправку в воздухе. Были определенные моменты, которые исключали возможность выполнения задач по другому варианту. Европа не пускала, Турция не пускала", - сказал Коновалов.

Он добавил, что даже в таких условия Дальняя авиация доказала, что способна выполнить поставленные задачи.