Минобороны Беларуси: В стране разрабатывают лазерное оружие

Беларусь обладает разработками, необходимыми для создания лазерного оружия.

Беларусь обладает разработками, необходимыми для создания лазерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом заявил замглавы Генштаба ВС страны по научной работе Виктор Тумар на выставке основных достижений научно-исследовательского института ВС Беларуси.

По его словам, страна ориентируется на создание собственных технологий.

"Сейчас мы являемся одними из лидеров в радиоэлектронной борьбе, в разработке радиолокационных систем обнаружения различных объектов. Также у нас имеются разработки по лазерному оружию. Мы идем непосредственно к оружию, основанному на новых физических принципах", - отметил он.