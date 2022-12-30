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Минобороны Беларуси считает провокацию Украины одной из версий падения ракеты

Минобороны Беларуси считает провокацию Украины одной из версий падения ракеты Минобороны Беларусь в качестве одной из причин падения обломков ракеты на территорию страны рассматривает провокацию со стороны Вооруженных сил Украины. Однако в оборонном ведомстве не исключают, что инцидент мог произойти в результате неисправности ракет
В регионе
30 декабря 2022 г. 12:10
Минобороны Беларуси считает провокацию Украины одной из версий падения ракеты

Минобороны Беларусь в качестве одной из причин падения обломков ракеты на территорию страны рассматривает провокацию со стороны Вооруженных сил Украины. Однако в оборонном ведомстве не исключают, что инцидент мог произойти в результате неисправности ракеты.

Об этом передает Report со ссылкой на "Белта".

"Мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправности ракеты, либо это преднамеренная провокация Вооруженных сил Украины»", - сказал начальник управления зенитных ракетных войск Беларуси полковник Кирилл Казанцев.

Отметим, что вчера, 29 декабря неподалеку от деревни Горбаха Ивановского района Брестской области, расположенной в 15 км от украинской границы, упала ракета.

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Версия на английском языке Belarus MoD: S-300 incident in Belarus could be a provocation by Ukraine
Версия на азербайджанском языке Belarus MN: “Ukrayna tərəfdən ərazimizə raket atılmasının təxribat olması istisna deyil”

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