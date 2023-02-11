Минобороны Азербайджана направило в Турцию полевые зимние палатки

По указанию президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, министерством обороны продолжается осуществление мер по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

По указанию президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, министерством обороны продолжается осуществление мер по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Из базы снабжения Главного управления материально-технического обеспечения министерства обороны в братскую страну были отправлены полевые зимние палатки, одна партия которых была переправлена автомобильным, а другая - воздушным транспортом.