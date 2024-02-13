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Минобороны Армении заявило о гибели четырех военных

Минобороны Армении заявило о гибели четырех военных Число погибших армянских военных возросло до четырех человек.
В регионе
13 февраля 2024 г. 12:35
Минобороны Армении заявило о гибели четырех военных

Число погибших армянских военных возросло до четырех человек.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Минобороны Армении.

Еще один военнослужащий ранен.

09.30

Минобороны Армении 13 февраля заявило о гибели двух военнослужащих в направлении Неркин-Анд.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

ВС Армении вчера обстреляли позиции войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в направлении села Коллугышлак Зангиланского района, в результате военнослужащий Парвиз Агакиши оглу Халилзаде получил ранения.

Обстрел велся с позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении поселка Неркин-Анд Гафанского района.

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