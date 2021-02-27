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Минобороны Армении требует не втягивать армию в политику

Минобороны Армении требует не втягивать армию в политику Министерство обороны Армении потребовало не втягивать вооруженные силы страны в политические процессы
В регионе
27 февраля 2021 г. 22:46
Минобороны Армении требует не втягивать армию в политику

Министерство обороны Армении потребовало не втягивать вооруженные силы страны в политические процессы.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"Мы требуем воздержаться от заявлений от имени вооруженных сил, не втягивать армию в политические процессы и не подчинять безопасность страны собственным интересам", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте военного ведомства.

В Минобороны также добавили, что вооруженные силы Армении с полной ответственностью выполняют свои функции по обеспечению безопасности страны независимо от политических процессов.

В Армении 25 февраля начались массовые акции противников и сторонников премьер-министра страны Никола Пашиняна, после того как Генштаб вооруженных сил выступил с требованием отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi: Ordunu siyasi proseslərə cəlb etməyin

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