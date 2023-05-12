Ответным огнем азербайджанской армии уничтожен армянский военнослужащий

В ходе столкновений на условной азербайджано-армянской границе погиб один армянский военнослужащий, еще один получил ранения.

В ходе столкновений на условной азербайджано-армянской границе уничтожен один армянский военнослужащий, еще один получил ранения.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщило Министерство обороны Армении.

"У армянской стороны один погибший и один раненый", - говорится в информации.

Ранее азербайджанское оборонное ведомство сообщило, что 11 и 12 мая подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Басаркечярском районе, с различных направлений применили ударные БПЛА по нескольким позициям азербайджанской армии на территории Кяльбаджарского района.

"Наши подразделения своевременно обнаружили воздушные цели и, применив средства радиоэлектронной борьбы, обезвредили их до достижения цели", - говорилось в сообщении.