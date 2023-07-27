Минобороны Армении получит дополнительные бюджетные ассигнования почти на $6,5 млн

Минобороны Армении получит дополнительные ассигнования в размере 2,5 млрд драмов (около 6,5 млн долларов).

Минобороны Армении получит дополнительные ассигнования в размере 2,5 млрд драмов (около 6,5 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, постановление об этом было принято на заседании правительства Армении.

В пояснительной записке к решению отмечается, что средства будут направлены на выполнение текущих и капитальных затрат министерства.

Схожее решение было принято и на предыдущем заседании: тогда министерство получило 6,7 млрд драмов (чуть больше 17 млн долларов).

Оборонный бюджет Армении на 2023 год запланирован в 506 млрд драмов (около 1,31 млрд долларов) или на 35% выше, чем в 2022 году.