О нас

Минобороны Армении получит дополнительные бюджетные ассигнования почти на $6,5 млн

Минобороны Армении получит дополнительные бюджетные ассигнования почти на $6,5 млн Минобороны Армении получит дополнительные ассигнования в размере 2,5 млрд драмов (около 6,5 млн долларов).
В регионе
27 июля 2023 г. 11:48
Минобороны Армении получит дополнительные бюджетные ассигнования почти на $6,5 млн

Минобороны Армении получит дополнительные ассигнования в размере 2,5 млрд драмов (около 6,5 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, постановление об этом было принято на заседании правительства Армении.

В пояснительной записке к решению отмечается, что средства будут направлены на выполнение текущих и капитальных затрат министерства.

Схожее решение было принято и на предыдущем заседании: тогда министерство получило 6,7 млрд драмов (чуть больше 17 млн долларов).

Оборонный бюджет Армении на 2023 год запланирован в 506 млрд драмов (около 1,31 млрд долларов) или на 35% выше, чем в 2022 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Armenian Defense Ministry to receive additional budget assignments of almost $6.5 million

Самое читаемое

МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
20 июля 2023 г. 19:01
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана
21 июля 2023 г. 09:46
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза
Поступления в бюджет Азербайджана от приватизации выросли более чем в два раза
21 июля 2023 г. 12:50
Сборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
ФотоСборная Азербайджана по баскетболу разгромила команду Армении
21 июля 2023 г. 19:57
Сегодня еще несколько семей отправились в Лачын
ФотоСегодня еще несколько семей отправились в Лачын
22 июля 2023 г. 07:36
В Баку проходит очередной общегородской субботник
ФотоВ Баку проходит очередной общегородской субботник
22 июля 2023 г. 13:17
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО
23 июля 2023 г. 14:23
Президент Армении: Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой
Президент Армении: "Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой"
24 июля 2023 г. 11:47
Прибыль AFB Bank сократилась почти на 37%
Прибыль AFB Bank сократилась почти на 37%
24 июля 2023 г. 15:01
Эрдоган: Реализуемые 850 проектов оставят свой след в оборонной промышленности страны
Эрдоган: Реализуемые 850 проектов оставят свой след в оборонной промышленности страны
25 июля 2023 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi