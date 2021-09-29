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Минобороны Армении планирует изменения в системе управления

Минобороны Армении планирует изменения в системе управления Руководящий состав Минобороны Армении активно обсуждает вопрос о необходимости возвращения к прежней системе правления, то есть к объединению Генштаба и оборонного ведомства. Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Жоговурд".
В регионе
29 сентября 2021 г. 11:05
Минобороны Армении планирует изменения в системе управления

Руководящий состав Минобороны Армении активно обсуждает вопрос о необходимости возвращения к прежней системе правления, то есть к объединению Генштаба и оборонного ведомства. Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Жоговурд".

Нынешний глава Генштаба Артак Давтян в результате этого "слияния" не останется без работы: его назначат первым замминистра обороны.

Более того, глава министерства обороны Аршак Карапетян решил расформировать ряд управлений ведомства. Как отмечает издание, одним из них будет контрольное управление МО.

"В оборонном ведомстве считают, что военной полиции и следственных органов вполне достаточно для проведения проверок в воинских частях", - отмечает газета "Жоговурд".

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