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    Минобороны Армении осудило примкнувших к демонстрациям военных

    Такие действия грубо нарушают нейтралитет армии во внутригосударственных процессах

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Министерство Армении резко осудило группу военных миротворческой бригады, которые примкнули к демонстрантам.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении минобороны Армении.

    "Такие действия грубо нарушают нейтралитет армии во внутригосударственных процессах", - говорится в заявлении оборонного ведомства Армении.

    Группа людей в военной форме, похожей на форму ВС Армении, cегодня  присоединилась к протестующим в Ереване сторонникам оппозиции. Присоединившиеся к протестующим отказываются комментировать свое присутствие, только объясняют, "что едины со своим народом".

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