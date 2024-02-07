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Минобороны Армении и Литвы подписали программу сотрудничества на 2024 год

Минобороны Армении и Литвы подписали программу сотрудничества на 2024 год Министерства обороны Армении и Литвы подписали программу сотрудничества на 2024 год.
В регионе
7 февраля 2024 г. 15:38
Минобороны Армении и Литвы подписали программу сотрудничества на 2024 год

Министерства обороны Армении и Литвы подписали программу сотрудничества на 2024 год.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны Армении Левон Айвазян рассказал руководителю группы международных отношений и действий Министерства нацобороны Литвы Альгирдасу Норкусу о проводимых в сфере обороны реформ.

Обсуждался текущий ход и перспективы сотрудничества между Арменией и Литвой в сфере обороны.

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