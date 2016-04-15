Минобороны Армении: Ереван и Москва подпишут договор о поставке оружия

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Правительство Армении cегодня на заседании утвердило протокол о реализации соглашения о предоставлении Россией государственного кредита на закупку вооружений. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замминистра обороны Армении Ара Назарян.

"Протоколом поручается министру обороны подписать с соответствующими ведомствами России договоры о поставках в рамках кредита современных вооружений", — заявил Назарян.

Помимо этого, Центробанку Армении поручено до 29 апреля обсудить с российским Внешэкономбанком порядок расчетов по оборонному кредиту.

Соглашение между Ереваном и Москвой о выдаче льготного кредита в 200 млн. долларов на оснащение армянских ВС современным вооружением было подписано в 2015 году. Кредит предоставляется с льготным периодом (выплата только процентов) в три года и сроком погашения основной суммы в десять лет, на мягких условиях.

Премьер-министр Армении Овик Абрамян на встрече 7 апреля в Ереване попросил своего российского коллегу Дмитрия Медведева дать указания Рособоронэкспорту ускорить заключение контракта, связанного с поставками военной продукции Армении.