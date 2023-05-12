Минобороны Армении: Двое армянских военнослужащих ранены

Двое армянских военных получили ранения в результате столкновений на условных армяно-азербайджанских границах.

Двое армянских военных получили ранения в результате столкновений на условных армяно-азербайджанских границах.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает Минобороны Армении.

Сообщается, что состояние одного из раненых оценивается как удовлетворительное, другого – тяжелое.

Отметим, что в результате перестрелки 11 мая ранения получили 4 военнослужащих ВС Армении.

По данным Минобороны Азербайджана, вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии, намеренно совершив провокацию. В результате прицельного огня противника был тяжело ранен в голову военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии Махмудлу Муслим Видади оглу. За минувшие сутки вооруженные силы Армении, в целом, 17 раз подвергали обстрелу позиции армии Азербайджана в других направлениях.