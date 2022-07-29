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Миноборонпром Турции: Не рассматривается вопрос сотрудничества с РФ по БПЛА

Миноборонпром Турции: Не рассматривается вопрос сотрудничества с РФ по БПЛА Вопрос возможного сотрудничества с Россией по совместному производству беспилотников Управлением оборонной промышленности Турции пока не рассматривается.
В регионе
29 июля 2022 г. 11:42
Миноборонпром Турции: Не рассматривается вопрос сотрудничества с РФ по БПЛА

Вопрос возможного сотрудничества с Россией по совместному производству беспилотников Управлением оборонной промышленности Турции пока не рассматривается.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Миноборонпрома Турции Исмаил Демир.

"Я не могу сказать, будет или нет, - сказал он, отвечая на вопрос о возможности такого сотрудничества. - В нашей повестке ничего такого нет, работы в этом направлении не ведутся. Процесс формируется в рамках политики Турецкой Республики, мы лишь выполняем работы, связанные с ее технической стороной", - сообщает газета Hürriyet со слов Демира.

Телекомпания CNN Türk в минувший вторник сообщила, что президент РФ Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране 19 июля якобы предложил наладить сотрудничество в вопросах производства беспилотников компании Baykar.

Глава компании Baykar Халук Байрактар ранее сообщал, что она не поставляла свои боевые БПЛА Baykar.

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Версия на английском языке Turkish ministry says cooperation with Russia on drones out of scope
Версия на азербайджанском языке İsmayıl Dəmir: “PUA-larla bağlı Rusiya ilə əməkdaşlıq məsələsi nəzərdən keçirilmir”

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