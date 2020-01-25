Минобороны Армении: Военнослужащий выстрелил сам в себя

Военнослужащий Генри-Айк Закарян, получивший ранение в голову, выстрелил сам в себя.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

"Один из военнослужащих, выстрелил сам в себя. Но врачи делают все, чтобы спасти его", - отметил Тоноян.

24 января около 06:55 при пока невыясненных обстоятельствах огнестрельные ранения получили военнослужащие Генри-Айк Закарян (2001 года рождения) и Армен Месропян (2000 года рождения). Закарян получил огнестрельное ранение в голову, а Месропян – в правую руку.

Отметим, что Закаряна уже прооперировали. Он находится в крайне тяжелом состоянии в Мартакертском госпитале. Что касается Месропяна, то его состояние оценивается как средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 34-104 (убийство) и по части 1 статьи 110 (доведение до самоубийства).