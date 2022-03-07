Минобороны России объявило о режиме тишине в Украине

Россия с 10 утра открывает гуманитарные коридоры из четырех городов Украины

Россия объявляет режим тишины с 10:00, открывает гуманитарные коридоры по просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона к президенту РФ Владимиру Путину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявляет министерство обороны России.

"Учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку и ее резкое обострение в городах Киеве, Харькове, Сумах и Мариуполе, а также по личной просьбе президента Французской Республики Эмманюэля Макрона к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину Вооруженные силы России в гуманных целях с 10:00 7 марта 2022 года объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры", - говорится в сообщении.

Один коридор будет открыт из Киева. Его маршрут: Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (Белоруссия), Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию.

Из Мариуполя выход будет осуществляться по двум маршрутам. Первый маршрут - Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения. Второй маршрут - Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье.

Из Харькова - Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения.

Из Сум: первый маршрут - Сумы, Суджа, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения. Второй маршрут - Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава.