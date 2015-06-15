Казань. 15 июня. REPORT.AZ/ В Казани открылся стратегический форум "Исламские финансы для конструктивной глобальной торговли и инвестиций".

Как сообщает Report, мероприятие проводится в рамках VII Международного экономического саммита России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) - Kazan Summit-2015.

Как заявил, выступая на форуме, временно исполняющий обязанности президента Татарстана Рустам Минниханов, исламский банкинг не получил в России должного развития, однако интерес к нему есть у ряда банков, включая Сбербанк России. Р.Минниханов отметил необходимость информирования населения о тонкостях исламского банкинга. Он выразил надежду, что проведение Kazan Summit-2015, являясь важным инструментом для взаимодействия, послужит укреплению взаимодействия России и ОИС.

В свою очередь президент группы Исламского банка развития (ИБР) Ахмед Мохаммед Али Аль-Мадани заявил, что исламские финансы предлагают новый подход, что особенно важно в условиях финансового кризиса.

По его словам, развитие исламского банкинга ведет к развитию инвестиций, избеганию нежелательной спекуляции, формирует социально-этическое поведение.

Мадани отметил, что Исламский банк развития (ИБР), являющийся первопроходцем в сфере исламского банкинга и страхования, оказывает помощь не только исламским странам, но и привлекает инвесторов. Он отметил, что ИБР готов помогать и России, в том числе Татарстану, в качестве хаба развития исламских финансов в РФ.

Ежегодный Международный экономический саммит России и стран ОИС - Kazan Summit-2015 проходит 15-16 июня в Казани.

Kazan Summit – главная площадка экономического взаимодействия России и стран исламского мира. Впервые Международный экономический саммит России и стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) прошёл в 2009 году, создав ведущую международную платформу для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов. С 2010 года главным организатором Kazan Summit является Фонд развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund). Ежегодный Международный экономический саммит России и стран-участниц ОИС проходит при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и правительства Республики Татарстан.