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Министры юстиции государств СНГ прибыли в Душанбе

Министры юстиции государств СНГ прибыли в Душанбе В Душанбе началось 17-е заседание Совета министров юстиции государств-участников СНГ.
В регионе
22 сентября 2023 г. 10:23
Министры юстиции государств СНГ прибыли в Душанбе

В Душанбе началось 17-е заседание Совета министров юстиции государств-участников СНГ.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, председателем Совета выступает министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриен.

В мероприятии принимают участие представители профильных органов России, Беларуси, Армении, Узбекистана и Кыргызстана.

В рамках заседания будут обсуждаться вопросы правового регулирования отдельных сфер деятельности министерств стран Содружества.

Кроме того, участники планируют рассмотреть возможность бесплатной юридической помощи гражданам СНГ, а также подходы к проведению оптимизации нормативных правовых актов стран Содружества.

Также министры обсудят развитие сотрудничества между уполномоченными органами в рамках СНГ.

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Версия на английском языке Justice ministers of CIS countries arrive in Dushanbe

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