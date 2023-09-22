Министры юстиции государств СНГ прибыли в Душанбе

В Душанбе началось 17-е заседание Совета министров юстиции государств-участников СНГ.
Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, председателем Совета выступает министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриен.
В мероприятии принимают участие представители профильных органов России, Беларуси, Армении, Узбекистана и Кыргызстана.
В рамках заседания будут обсуждаться вопросы правового регулирования отдельных сфер деятельности министерств стран Содружества.
Кроме того, участники планируют рассмотреть возможность бесплатной юридической помощи гражданам СНГ, а также подходы к проведению оптимизации нормативных правовых актов стран Содружества.
Также министры обсудят развитие сотрудничества между уполномоченными органами в рамках СНГ.