Министры юстиции государств СНГ прибыли в Душанбе

В Душанбе началось 17-е заседание Совета министров юстиции государств-участников СНГ.

В Душанбе началось 17-е заседание Совета министров юстиции государств-участников СНГ.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, председателем Совета выступает министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриен.

В мероприятии принимают участие представители профильных органов России, Беларуси, Армении, Узбекистана и Кыргызстана.

В рамках заседания будут обсуждаться вопросы правового регулирования отдельных сфер деятельности министерств стран Содружества.

Кроме того, участники планируют рассмотреть возможность бесплатной юридической помощи гражданам СНГ, а также подходы к проведению оптимизации нормативных правовых актов стран Содружества.

Также министры обсудят развитие сотрудничества между уполномоченными органами в рамках СНГ.