Министры обороны Турции и Украины обсудили “зерновое соглашение”

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и министр обороны Украины Алексей Резников провели в четверг телефонный разговор, в котором основное внимание было уделено работе "зернового коридора".
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В сообщении указывается, что Резников поздравил министра Гюлера с его новой должностью и пожелал успехов.
В частности, министры обсудили текущую ситуацию с экспортом зерна. "Подчеркнута важность бесперебойной работы и бесперебойного продолжения "зерновой инициативы", которая вносит большой вклад в решение мирового продовольственного кризиса и приносит пользу всему человечеству", - сказано в сообщении.
Турецкая сторона заверила, что "будет и впредь вносить свой вклад и инициативы, как она это делала до сих пор, в обеспечении мира и гуманитарной помощи в регионе", в частности, в вопросе продления "зернового соглашения", срок действия которого истекает 17 июля.