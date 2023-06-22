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Министры обороны Турции и Украины обсудили “зерновое соглашение”

Министры обороны Турции и Украины обсудили “зерновое соглашение” Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и министр обороны Украины Алексей Резников провели в четверг телефонный разговор, в котором основное внимание было уделено работе "​​​​​​зернового коридора".
В регионе
22 июня 2023 г. 20:32
Министры обороны Турции и Украины обсудили “зерновое соглашение”

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и министр обороны Украины Алексей Резников провели в четверг телефонный разговор, в котором основное внимание было уделено работе "​​​​​​зернового коридора".

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

В сообщении указывается, что Резников поздравил министра Гюлера с его новой должностью и пожелал успехов.

В частности, министры обсудили текущую ситуацию с экспортом зерна. "Подчеркнута важность бесперебойной работы и бесперебойного продолжения "зерновой инициативы"​​​​​​​, которая вносит большой вклад в решение мирового продовольственного кризиса и приносит пользу всему человечеству"​​​​​​​, - сказано в сообщении.

Турецкая сторона заверила, что "​​​​​​​будет и впредь вносить свой вклад и инициативы, как она это делала до сих пор, в обеспечении мира и гуманитарной помощи в регионе"​​​​​​​, в частности, в вопросе продления "​​​​​​​зернового соглашения"​​​​​​​, срок действия которого истекает 17 июля.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Ukraynanın müdafiə nazirləri “taxıl sazişi”ni müzakirə ediblər

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