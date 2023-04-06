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Министры обороны Турции и США обсудили вопрос поставки F-16

Министры обороны Турции и США обсудили вопрос поставки F-16 Министр обороны Турции Хулуси Акар и его американский коллега Ллойд Остин провели телефонный разговор.
В регионе
6 апреля 2023 г. 22:31
Министры обороны Турции и США обсудили вопрос поставки F-16

Министр обороны Турции Хулуси Акар и его американский коллега Ллойд Остин провели телефонный разговор.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило турецкое оборонное ведомство.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия в рамках НАТО, двусторонней и региональной обороны и безопасности. При этом в ходе беседы была отмечена важность скорейшего и положительного решения вопроса поставок Турции и модернизации имеющихся F-16.

Поблагодарив США за поддержку и солидарность после землетрясения 6 февраля, турецкий министр подчеркнул, что его страна всегда поддерживала политику открытых дверей НАТО, что в очередной раз продемонстрировало вступление Финляндии в альянс, была выражена надежда, что Швеция в кратчайшие сроки выполнит взятые на себя обязательства.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə və ABŞ müdafiə nazirləri “F-16” tədarükü məsələsini müzakirə ediblər

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