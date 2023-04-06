Министры обороны Турции и США обсудили вопрос поставки F-16

Министр обороны Турции Хулуси Акар и его американский коллега Ллойд Остин провели телефонный разговор.

Министр обороны Турции Хулуси Акар и его американский коллега Ллойд Остин провели телефонный разговор.

Как сообщает Report , информацию об этом распространило турецкое оборонное ведомство.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия в рамках НАТО, двусторонней и региональной обороны и безопасности. При этом в ходе беседы была отмечена важность скорейшего и положительного решения вопроса поставок Турции и модернизации имеющихся F-16.

Поблагодарив США за поддержку и солидарность после землетрясения 6 февраля, турецкий министр подчеркнул, что его страна всегда поддерживала политику открытых дверей НАТО, что в очередной раз продемонстрировало вступление Финляндии в альянс, была выражена надежда, что Швеция в кратчайшие сроки выполнит взятые на себя обязательства.