Министры обороны стран СНГ обсудят в Москве вопросы укрепления сотрудничества

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ 11 ноября в Москве пройдет заседание Совета министров обороны стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ). Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ, в проект повестки дня заседания вошли более 20 вопросов, направленных на дальнейшее совершенствование системы многостороннего взаимовыгодного взаимодействия в военной сфере на пространстве СНГ.

Так, главы военных ведомств намерены обсудить проект Концепции военного сотрудничества стран Содружества до 2020 года, вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации военных кадров, проведения Международного конкурса по морской и полевой выучке среди экипажей надводных кораблей и личного состава подразделений морской пехоты "Каспийское море – 2015" и состязаний по военно-профессиональному мастерству военнослужащих вооруженных сил стран СНГ, сотрудничества в области гуманитарного разминирования и развития воздушно-космической обороны, организации совместных мероприятий объединенной системы противовоздушной обороны в 2015 году.

Кроме того, главам военных ведомств предстоит рассмотреть вопросы о базовой организации стран СНГ в области исследования проблем противовоздушной обороны, поправках в Положение о Координационном комитете метрологических служб вооруженных сил государств Содружества.

В заседании примет участие министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.