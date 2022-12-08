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Министры обороны стран СНГ и ШОС встретятся в Москве 9 декабря

Министры обороны стран СНГ и ШОС встретятся в Москве 9 декабря Встреча глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и СНГ состоится в Москве 9 декабря.
В регионе
8 декабря 2022 г. 13:04
Министры обороны стран СНГ и ШОС встретятся в Москве 9 декабря

Встреча глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и СНГ состоится в Москве 9 декабря.

Как передает Report, об этом сообщают белорусские СМИ со ссылкой на Министерство обороны Беларуси.

"В соответствии с повесткой дня стороны обменяются мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, дальнейшему укреплению сотрудничества в сфере обороны, обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что белорусская военная делегация на встрече будет представлена министром обороны страны генерал-лейтенантом Виктором Хрениным.

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