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Министры обороны США и Украины обсудили вопросы дальнейшей военной помощи Киеву

Министры обороны США и Украины обсудили вопросы дальнейшей военной помощи Киеву Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре обсудил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым вопросы оказания в перспективе американской военной помощи Киеву.
В регионе
17 августа 2022 г. 08:35
Министры обороны США и Украины обсудили вопросы дальнейшей военной помощи Киеву

Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре обсудил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым вопросы оказания в перспективе американской военной помощи Киеву.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

"Министр обороны Ллойд Остин поговорил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить неотложные и долгосрочные потребности Украины в помощи в области безопасности", - говорится в информации.

Отмечается, что Резников информировал Остина о положении дел в районе боевых действий в Украине.

Стороны в ходе беседы затронули также вопрос о проведении следующего заседания Контактной группы.

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Версия на английском языке US, Ukraine defense ministers mull further military assistance to Kyiv

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