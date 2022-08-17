Министры обороны США и Украины обсудили вопросы дальнейшей военной помощи Киеву

Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре обсудил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым вопросы оказания в перспективе американской военной помощи Киеву.

Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре обсудил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым вопросы оказания в перспективе американской военной помощи Киеву.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

"Министр обороны Ллойд Остин поговорил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить неотложные и долгосрочные потребности Украины в помощи в области безопасности", - говорится в информации.

Отмечается, что Резников информировал Остина о положении дел в районе боевых действий в Украине.

Стороны в ходе беседы затронули также вопрос о проведении следующего заседания Контактной группы.