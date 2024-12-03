Министры обороны США и Украины обсудили подготовку к "Рамштайну"

Министр обороны Украины Рустем Умеров 2 декабря сообщил о телефонном разговоре со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Министр обороны Украины Рустем Умеров 2 декабря сообщил о телефонном разговоре со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Как передает Report , об этом политик написал в Facebook.

Умеров обсудил с американским коллегой "текущую ситуацию на поле боя, основные вызовы и потребности ВСУ", а также "стратегическое планирование на 2025 год".

"Особое внимание было уделено подготовке следующего заседания в формате "Рамштайн". Украина и ее партнеры продолжают работать над решениями, которые помогут еще больше усилить нашу обороноспособность и приблизить победу", - добавил Умеров.

Напомним, что формат "Рамштайн" под руководством США был создан весной 2022 года для координации военной помощи Киеву после начала российско-украинской войны, инициатива объединила более 50 стран.