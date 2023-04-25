Министры обороны России, Ирана, Сирии и Турции провели переговоры в Москве

Министры обороны России, Ирана, Сирии и Турции обсудили в Москве вопросы укрепления безопасности в Сирии и нормализации сирийско-турецких отношений.

Министры обороны России, Ирана, Сирии и Турции обсудили в Москве вопросы укрепления безопасности в Сирии и нормализации сирийско-турецких отношений.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Москве состоялись четырехсторонние переговоры министров обороны Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики. В ходе встречи обсуждены практические шаги в области укрепления безопасности в Сирийской Арабской Республике и нормализации сирийско-турецких отношений", - отметили в ведомстве. Отдельное внимание уделено вопросам противодействия всем проявлениям террористических угроз, борьбе со всеми экстремистскими группировками на территории Сирии.

По итогам переговоров стороны подтвердили стремление к сохранению территориальной целостности Сирии, а также необходимость активизации усилий для скорейшего возвращения сирийских беженцев на родину.