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Министры обороны России и Армении провели телефонный разговор

Министры обороны России и Армении провели телефонный разговор Министры обороны России и Армении - Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян сегодня провели телефонный разговор
В регионе
10 марта 2021 г. 18:27
Министры обороны России и Армении провели телефонный разговор
Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу

Министры обороны России и Армении - Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян сегодня провели телефонный разговор. Как передает Report cо ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что в ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, текущую обстановку в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

Предыдущий телефонный разговор глав оборонных ведомств России и Армении состоялся 27 февраля.

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Версия на английском языке Russian, Armenian defense ministers mull military cooperation

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