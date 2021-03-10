Министры обороны России и Армении провели телефонный разговор

Министры обороны России и Армении - Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян сегодня провели телефонный разговор

Министры обороны России и Армении - Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян сегодня провели телефонный разговор. Как передает Report cо ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что в ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, текущую обстановку в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

Предыдущий телефонный разговор глав оборонных ведомств России и Армении состоялся 27 февраля.