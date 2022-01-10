О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министры обороны России и Армении провели телефонный разговор

Министры обороны России и Армении провели телефонный разговор Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян обсудили сегодня по телефону ситуацию в Казахстане и деятельность миротворческих сил ОДКБ. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе армянского оборонного
В регионе
10 января 2022 г. 17:38
Министры обороны России и Армении провели телефонный разговор

Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян обсудили сегодня по телефону ситуацию в Казахстане и деятельность миротворческих сил ОДКБ. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе армянского оборонного ведомства.

"Во время телефонной беседы обсуждена сложившая в Казахстане ситуация, реализация решений Совета коллективной безопасности и Совета министров обороны ОДКБ, а также вопросы, связанные с деятельностью миротворческих сил Организации. Состоялся обмен мнениями по реализуемым мероприятиям", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Rusiya və Ermənistan müdafiə nazirləri arasında telefon danışığı olub

Экслюзивные новости

Горнолыжник сборной Азербайджана: Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”
ФотоГорнолыжник сборной Азербайджана: "Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”
10 января 2022 г. 15:10
8-ое заседание Консультативного совета ЮГК состоится в начале февраля
8-ое заседание Консультативного совета ЮГК состоится в начале февраля
10 января 2022 г. 14:04
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
В Минздраве назвали причины массового распространения вируса среди населения
10 января 2022 г. 13:16
Aztelecom открыл филиал в Шуше
Aztelecom открыл филиал в Шуше
6 января 2022 г. 17:04
Эксперты: Реформирование и обновление Минской группы уже невозможно
Эксперты: Реформирование и обновление Минской группы уже невозможно
6 января 2022 г. 14:08
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
6 января 2022 г. 11:51
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
6 января 2022 г. 10:47
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
5 января 2022 г. 14:17
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
5 января 2022 г. 11:13
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
1 января 2022 г. 11:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi