Министры обороны России и Армении провели телефонный разговор

Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян обсудили сегодня по телефону ситуацию в Казахстане и деятельность миротворческих сил ОДКБ. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе армянского оборонного

Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян обсудили сегодня по телефону ситуацию в Казахстане и деятельность миротворческих сил ОДКБ. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе армянского оборонного ведомства.

"Во время телефонной беседы обсуждена сложившая в Казахстане ситуация, реализация решений Совета коллективной безопасности и Совета министров обороны ОДКБ, а также вопросы, связанные с деятельностью миротворческих сил Организации. Состоялся обмен мнениями по реализуемым мероприятиям", - говорится в сообщении на сайте ведомства.