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Министры обороны НАТО могут обсудить инициативу Польши о миссии на Украине

Министры обороны НАТО могут обсудить инициативу Польши о миссии на Украине Министр обороны Канады Аниту Ананд считает, что вопрос о направлении гуманитарной миссии НАТО на Украину может обсуждаться на совещании глав Минобороны в Брюсселе.
В регионе
16 марта 2022 г. 12:47
Министры обороны НАТО могут обсудить инициативу Польши о миссии на Украине

Министр обороны Канады Аниту Ананд считает, что вопрос о направлении гуманитарной миссии НАТО на Украину может обсуждаться на совещании глав Минобороны в Брюсселе.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы подобные вопросы обсудим сегодня. На данный момент я поддерживаю мирное разрешение этого кризиса по итогам переговоров", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о предложении Польши.

Ранее вице-премьер Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предложил направить на Украину миссию НАТО или миссию более широкого состава. По его словам, такая миссия нужна для оказания гуманитарной помощи, но при этом она должна быть защищена вооруженными силами.

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Версия на английском языке NATO may send humanitarian mission to Ukraine
Версия на азербайджанском языке NATO Ukraynaya humanitar missiya göndərə bilər

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